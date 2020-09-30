Кариньш: Россия пользуется тем, что Европа не полностью едина

Россия пользуется тем, что Европа не полностью едина, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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В ходе визита Макрон подчеркнул, что Европе необходимо возобновить диалог с Россией для решения ряда вопросов, в том числе региональных конфликтов.

Премьер-министр подчеркнул, что не только перед Латвией, но и Европой стоит много вызовов, например, неравные условия в торговле и инвестициях между Европой и Китаем, отношения с Россией.

"Мы хорошо помним военные действия, оккупацию двух грузинских регионов, оккупацию Крыма на Украине и продолжающиеся военные действия в Донбассе. Мы осознаем, что в России произошла попытка отравления оппозиционера Алексея Навального, расследование которой в России все еще не проводится. Все это вызовы", — подчеркнул Кариньш.

Говоря о том, как решить эти проблемы, премьер-министр отметил, что до сих пор использовался подход, когда отдельные страны "пытаются справиться" с Китаем или Россией, как могут. По мнению Кариньша, такой подход не работает.

Он подчеркнул, что Китай и Россия пользуются тем фактом, что Европа не едина, и применяют старую политику "разделяй и властвуй". Кариньш заявил, что Европе необходимо работать вместе и научиться торговать друг с другом, стирая границы, чтобы европейские компании и экономика могли процветать.

"Нам нужно научиться делать следующий шаг в объединении сил, чтобы совместно справиться с вызовами, которые представляют из себя Китай и Россия. Если Европа будет разделена, если отдельные страны будут пытаться решать эти проблемы в одиночку, я уверен, что они потерпят неудачу, как это случалось ранее ", — заявил Кариньш.

Если взять численность населения, размеры экономики и военной мощи, Европейский союз несравненно сильнее и превосходит Россию во всех эти сферах. Премьер-министр убежден, что объединенные государства Евросоюза — это сила будущего, и о, как глава правительства Латвии готов над этим работать.

Кариньш сообщил, что завтра в Брюсселе состоится внеочередное заседание Евросовета, на котором пойдет речь о Китае, Турции и России. "Если мы хотим достичь климатических целей, нам нужно, чтобы мир следовал за нами. У нас есть коллективные рычаги для этого, а индивидуально их нет ни в отношении Китая, ни в отношении России. Только путем объединения усилий мы сможем этого добиться", — подчеркнул Кариньш.