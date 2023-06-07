Кариньш: с партнерами по коалиции мы пока говорим на разных языках
Foto: LETA

В вопросе расширения коалиции мы с партнерами "пока говорим на разных языках", заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в программе ЛТВ "Утренняя панорама".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В настоящее время правящая коалиция состоит из "Нового Единства", Национального объединения и и "Объединенного списка" (ОС), но после президентских выборов, на которых партии коалиции не смогли договориться о поддержке одного кандидата, Кариньш начал переговоры о возможном расширении коалиции с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными", против чего категорически возражают Нацобъединение и ОС.

По словам Кариньша, он не отказывался от идеи расширения коалиции с того момента, как в конце прошлого года было сформировано правительство и "Новое Единство" безуспешно пыталось включить в него "Прогрессивных".

Премьер признал, что переговоры с партнерами по коалиции о возможных изменениях пока идут не очень хорошо, потому что "мы говорим на разных языках". Кариньш говорит о делах и программах, а партнеры — о должностях и портфелях, но глава правительства надеется, что переговоры приведут к решениям.

По словам премьер-министра, переговоры о расширении коалиции начаты с целью создания правительства, способного реализовать реформы. "С имеющимися силами у меня руки коротки", — сказал Кариньш.

Он также заявил, что у него нет конкретных претензий или недовольства тем или иным министром, соответственно цель предлагаемых изменений не "придраться к какому-либо министру", а продвинуть реформы, для поддержки которых у нынешней коалиции в Сейме слишком мало голосов.

Политик пожаловался, что в существующем формате трехпартийной коалиции идеи часто блокируются, например, он хочет, чтобы министры фактически не имели прямого влияния на госпредприятия, но ОС блокирует эту идею. Привлечение новых сил в правительство позволило бы обойти подобные блокировки, считает политик.

На этой неделе Кариньш и "Новое Единство" начнут переговоры с СЗК и "Прогрессивными".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Noskaties! Kā 'McDonald's' kolektīvā uzņem jauno māmiņu?
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi