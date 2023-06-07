Кариньш: с партнерами по коалиции мы пока говорим на разных языках

В вопросе расширения коалиции мы с партнерами "пока говорим на разных языках", заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в программе ЛТВ "Утренняя панорама".

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В настоящее время правящая коалиция состоит из "Нового Единства", Национального объединения и и "Объединенного списка" (ОС), но после президентских выборов, на которых партии коалиции не смогли договориться о поддержке одного кандидата, Кариньш начал переговоры о возможном расширении коалиции с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными", против чего категорически возражают Нацобъединение и ОС.

По словам Кариньша, он не отказывался от идеи расширения коалиции с того момента, как в конце прошлого года было сформировано правительство и "Новое Единство" безуспешно пыталось включить в него "Прогрессивных".

Премьер признал, что переговоры с партнерами по коалиции о возможных изменениях пока идут не очень хорошо, потому что "мы говорим на разных языках". Кариньш говорит о делах и программах, а партнеры — о должностях и портфелях, но глава правительства надеется, что переговоры приведут к решениям.

По словам премьер-министра, переговоры о расширении коалиции начаты с целью создания правительства, способного реализовать реформы. "С имеющимися силами у меня руки коротки", — сказал Кариньш.

Он также заявил, что у него нет конкретных претензий или недовольства тем или иным министром, соответственно цель предлагаемых изменений не "придраться к какому-либо министру", а продвинуть реформы, для поддержки которых у нынешней коалиции в Сейме слишком мало голосов.

Политик пожаловался, что в существующем формате трехпартийной коалиции идеи часто блокируются, например, он хочет, чтобы министры фактически не имели прямого влияния на госпредприятия, но ОС блокирует эту идею. Привлечение новых сил в правительство позволило бы обойти подобные блокировки, считает политик.

На этой неделе Кариньш и "Новое Единство" начнут переговоры с СЗК и "Прогрессивными".