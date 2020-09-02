Кариньш: с пятницы "Балтийский пузырь" перестанет существовать

Из-за роста заболеваемости ковидом в Литве и Эстонии, с пятницы перестанет существовать так называемый "Балтийский пузырь", заявил сегодня премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство).

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"Балтийский пузырь" возник в мае, когда три страны Балтии были одними из первых, кто открыл границы для передвижения внутри ЕС. Граждане Латвии, Литвы и Эстонии без необходимости уходить в самоизоляцию могли передвигаться внутри трех стран. Однако, как сообщил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич, заболеваемость в Литве достигла 16,28 случаев на 100 000 человек, а в Эстонии — 14,72 случаев на 100 000 человек. Обе страны вскоре станут странами повышенного риска.

Ринкевич рассказал, что его коллеги из Литвы и Эстонии обеспокоены ростом заболеваемости в своих странах и спрашивали, готова ли Латвия сделать исключение и ввести временное регулирование, позволяющие не уходить на обязательную самоизоляцию по прибытии из Литвы или Эстонии. Ринкевич отметил, что если правительство не согласится вводить временное регулирование, то ему предстоит решить проблему с приграничными территориями, например, Валкой и Валгой.

Кариньш выразил огорчение тем, что несмотря на ранее достигнутое соглашение, страны Балтии по-разному применяли требования эпидемиологической безопасности, в результате чего заболеваемость в Литве и Эстонии выросла. Он подчеркнул, что не поддерживает предложение отменить самоизоляцию для людей, прибывших из Литвы.

"Я как руководитель правительства это не поддерживаю. Как мы можем оправдать несоблюдение самоизоляции с одной территорией, если это угрожает нашему здоровью", — сказал премьер.

Он добавил, что ситуацию с границей нужно решать, поэтому на этой неделе может быть созвано внеочередное заседание правительства.

С мнением Кариньша согласилась министр здравоохранения Илзе Винькеле.