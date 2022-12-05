Кариньш: самая спорная тема в дискуссиях с социальными партнерами – налоговая политика
Foto: LETA

Когда представители партий будущей коалиции встретились с социальными партнерами, самой спорной темой обсуждения была налоговая политика. Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш представителям СМИ после встречи политиков и с партнерами.

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По поводу налоговой политики высказывались разные мнения, потому что есть разные интересы, сказал премьер-министр.

Кариньш сообщил, что на следующую встречу в январе планируется пригласить представителей Банка Латвии и экспертов Министерства финансов для обсуждения возможностей улучшения налоговой политики и повышения конкурентоспособности Латвии по сравнению с остальными странами Балтии и Северной Европы.

Партии будущей коалиции много говорили об упрощении и снижении налогов и сошлись во мнении, что политику "семь раз отмерь, один раз отрежь" следует продолжать, заявил премьер-министр. Представители партий хотят начать диалог с социальными партнерами в начале политического цикла, чтобы понять, какие решения необходимо принять, чтобы не представлять только узкие интересы.

Политики обсудили декларацию правительства с социальными партнерами, а также то, как следующее правительство могло бы лучше сотрудничать с партнерами. Подобные встречи планируется проводить регулярно, с приглашением специалистов из разных отраслей и построением диалога с целью более эффективной трансформации экономики, сказал премьер-министр.

Работа над декларацией будет продолжена, добавил Кариньш.

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