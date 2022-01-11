Кариньш: Самоуправления, заключившие неудачные договоры о теплоснабжении, сами должны помогать своим жителям
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Отдельные самоуправления, заключившие неудачные договоры о теплоснабжении на этот сезон, должны найти возможность помочь своим жителям, заявил во вторник после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Премьер указал, что эти самоуправления должны сами изыскивать источник поддержки для своих жителей, особенно, пожилых, поскольку решение самих муниципалитетов вызвало эту ситиуацию.

"Ни одно из этих самоуправлений с правительством, конечно, не консультировалось о том, на каких условиях заключать этот договор, и сейчас получается, что страдают, конечно, жители", — сказал Кариньш.

Одновременно премьер напомнил о том, что действуют механизмы государственной поддержки, все же компенсирующих рост цен на энергоресурсы. Вакцинированные пожилые люди получают пособие в размере 20 евро, удвоен размер жилищного пособия, снижена ставка компоненты обязательной закупки электричества, вполовину снижен тариф распределения электричества, повышен уровень поддержки социально уязвимых жителей при оплате счетов за электричество.

"Кажется, сейчас этого достаточно, но, конечно, отдельным самоуправлениям, которые заключили неудачные договоры о теплоснабжении в этом сезоне, нужно думать, как пойти навстречу своим жителям", — убежден премьер.

Как уже сообщалось, в Латвии в 2021 году цена электроэнергии составила 88,78 евро за мегаватт-час, что в 2,6 раз больше, чем средняя цена в 2020 году.

В свою очередь, средняя цена природного газа немецкого Gaspool в декабре 2021 года составляла 81,11 евро за мегаватт-час, что в 5,9 раз больше, чем в тот же период 2020 года.

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