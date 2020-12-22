Самый дорогой подарок на Рождество — здоровье, подчеркнул премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после заседания правительства.

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Он отметил, что в Латвии ситуация с распространением Covid-19 не улучшается. В Эстонии и Литве заболеваемость также растет.

"Больницы в состоянии стресса, прием срочных пациентов затруднен. Ситуация не изменится сама по себе, но у нас есть возможность изменить ее, соблюдая меры эпидемиологической безопасности. Если мы будем соблюдать их, уменьшатся и заболеваемость, и нагрузка на больницы", — сказал Кариньш.

Премьер-министр отметил хорошие новости о вакцине против Covid-19, одобренной в Европейском союзе, и добавил, что вакцинация врачей может начаться уже в конце этого года.

Кариньш пожелал латвийцам счастливого Рождества, отметив, что в этом году праздник будет отличаться от предыдущих. "Самое дорогое, что мы можем подарить друг другу, — это здоровье и возможность в последующие годы отметить праздник в большем кругу. Давайте подарим друг другу здоровье", — подчеркнул премьер.