Кариньш: Санкции — это возможность избавиться от коррупции в портах

Включение Айвара Лембергса в санкционный список США поможет Латвии реорганизовать и деполитизировать правление больших портов, а также избавиться от коррупции в этих структурах, завил в интервью Латвийскому телевидению премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

По его словам, еще в правительственной декларации предполагалось изменить модель управления портами. Но это был бы медленный процесс, а американские санкции ускорили дело и дали возможность разобраться в многолетних проблемах, которые "мы не могли или не хотели решать".

По мнению премьера, раньше порты управлялись политически, а теперь управление будет профессиональным и деполитизированным. Политика не вмешивается и не должна вмешиваться в управление госпредприятий.

Сейчас у порта временное правление, но руководителей нового предприятия Ventas osta, которое решило создать правительство, будут искать в открытом конкурсе, который должен закончиться к концу года.

По словам Кариньша, правительство приложит все усилия, чтобы Вентспилсский порт продолжал работать. Первые шаги уже предприняты, и американские партнеры были проинформированы. Правда, процедура исключения человека из списка санкций США — "громоздкая и медленная", признает Кариньш.

Премьер считает, что вводить новую модель управления нужно одновременно в двух самых крупных портах. "Можно подумать, что там нет риска коррупции", — сказал он о Рижском порте.

Ранее сообщалось, что премьер-министр в четверг издал распоряжение о создании рабочей группы под руководством министра сообщения Талиса Линкайтса для обеспечения бесперебойной деятельности Вентспилсского свободного порта. В рабочую группу, помимо министра сообщения, вошли министр финансов Янис Рейрс, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, министр юстиции Янис Борданс, министр экономики Ральф Немиро, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, министр земледелия Каспар Герхардс. Также в нее включены руководитель бюро премьера Янис Патмалниекс, президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, который вступит в должность 21 декабря, председатель Комиссии рынка финансов и капитала Санта Пургайле и управляющий Госказной Каспар Аболиньш.

Напомним, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против мэра Вентспилса Айвара Лембергса. OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему, к которым также относятся санкции. Это управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.