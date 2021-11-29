Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сделал третью прививку от Covid-19, заявил агентству LETA пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаевс.

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По словам Сабаевса, Кариньш призывает всех, кто сделал прививку давно, получить третью (бустерную) дозу.

К субботе, 27 ноября, третью прививку от Covid-19 сделали около 60 700 жителей Латвии (3,2% от населения страны).

Начиная с 9 ноября возможность сделать третью прививку предоставлена всем жителям страны старше 50 лет, а также совершеннолетним латвийцам, которые имеют хронические заболевания или работают в сфере, где высок риск контакта с заболевшими Covid-19 или невакцинированными людьми.