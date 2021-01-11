Кариньш: сейчас не время для дискуссий по поправкам к Конституции, касающимся понятия семьи
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"Сейчас не время обсуждать поправки к Конституции", - заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, комментируя предложенные национальным объединением "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" поправки к Конституции, которые предусматривают определение семьи как союза мужчины и женщины.

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Отвечая на вопрос о предлагаемых поправках в Конституцию, Кариньш заявил, что не знает, как проголосует фракция "Новое Единство".

При этом он высказал личное мнение, отметив, что предложение нацобъединения "не ко времени и не к месту".

По словам премьер-министра, в стране есть более актуальные вопросы, а именно преодоление пандемии Covid-19, вакцинация и стимулирование экономики. "Сейчас неподходящее время для обсуждения поправок в Конституцию", - подчеркнул он.

Как сообщалось, нацобъединение внесло в Сейм законопроект о внесении изменений в статью 110 Конституции, конституционно закрепляющих понятие семьи, состоящей из женщины и мужчины.

По мнению партии, понятие семьи необходимо более четко определить в основном законе государства. Такая необходимость, с точки зрения "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", возникла после решения Конституционного суда 12 ноября, которое в понятие семьи также включает "семьи из однополых партнеров" и возлагает на государство обязанность защищать и поддерживать их. Партия считает, что это "произвольное толкование понятия семьи, которое не соответствует воле законодателя, выраженной в действующей редакции статьи 110 Конституции, а также пониманию латвийским обществом того, что такое семья".

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"Новое Единство" Кришьянис Кариньш
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