Кариньш: сейчас нет необходимости объявлять чрезвычайную ситуацию в Аугшдаугавском крае из-за наводнения

В настоящее время нет необходимости объявлять чрезвычайное положение в Аугшдаугавском крае из-за наводнения, так как ситуацией занимаются спасательные службы, заявил сегодня премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") после встречи коалиционных партий.

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В связи с резким подъемом уровня воды в реках, особенно в волостях Бебренес, Двиетес, Калкунес, Лауцесас, Ликснас, Ницгалес, Пилскалнес, Свентес и Таборес, самоуправление Аугшдаугавского края обратилось в Кабинет министров с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию. Если правительство объявляет в регионе чрезвычайное положение, муниципалитет может запросить государственную компенсацию за ликвидацию последствий наводнения. В случае, если чрезвычайная ситуация не объявляется, последствия должны быть устранены за счет бюджета самоуправления.

Кариньш заявил, что находится в тесном контакте с министром охраны окружающей среды и регионального развития Марисом Спринджуксом ("Объединенный список") и руководством Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). По словам премьер-министра, по мнению ГПСС, в данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение, так как работают все спасательные службы и мобилизуются дополнительные силы.

В то же время, в случае, если ситуация в районе Аугшдаугавы резко изменится, правительство готово действовать и в случае необходимости объявить чрезвычайное положение, подчеркнул Кариньш.

Также премьер-министру на данный момент неизвестны финансовые расчеты или требования по ликвидации последствий наводнения. Государство будет участвовать в компенсации таких затрати по мере необходимости, как и в случае с наводнением в Екабпилсе.

По информации агентства LETA, уровень воды в Даугаве продолжает подниматься в Аугшдаугавском крае. В понедельник утром из затопленного дома в Свентской волости Аугшдаугавы эвакуировали трех человек. Кроме того, в волости Свенте перекрыты несколько муниципальных дорог. Всего в Свентской волости от остального мира водой было отделено 17 домов, а в Пилскалнской волости — девять домов.