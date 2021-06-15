Кариньш: сейчас самое время сделать прививку от Covid-19 и готовиться к осени

"Сейчас подходящее время для вакцинации от Covid-19 и подготовки к осени", — заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции во вторник после заседания правительства.

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Политик напомнил, что на прошлой неделе темп вакцинации впервые снизился. Если ранее в течение нескольких недель подряд вакцинировалось более 100 000 человек, то на прошлой неделе вакцинировалось менее 100 000 человек.

Премьер-министр призвал всех, особенно пожилых людей, пройти вакцинацию сейчас, чтобы к осени охват вакцинацией был достаточным для возвращения к очной учебе и не пришлось вводить ограничения в экономике.

Кариньш признал, что в настоящее время заболеваемость "Covid-19" в Латвии снижается, однако он указал на распространение новых типов вируса. "Британские данные показывают, что имеющиеся на рынке вакцины эффективны против всех известных вариантов вируса и защищают от серьезного заболевания и госпитализации", — сказал премьер.

"Центры вакцинации открыты, очередей на вакцинацию нет, вакцин достаточно — теперь эту процедуру можно сделать легко. Я прошу всех обратиться к своим друзьям, соседям, родственникам. Сейчас подходящее время для вакцинации", — сказал Кариньш.