Кариньш: сила стала необходимостью для сохранения демократии и мира

Западным союзникам не нужно бояться быть сильными - в сегодняшней геополитической ситуации сила стала необходимой для сохранения демократии и мира, заявил во вторник на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, главами правительств и государств альянса премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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Во время встречи Кариньш в очередной раз заявил о необходимости укреплять восточный фланг НАТО, способности обороны и сдерживания, принимая во внимание фундаментальные изменения ситуации с безопасностью из-за военных действий России против Украины.

"Для того чтобы мы действительно могли защитить каждый сантиметр территории НАТО, необходимо укреплять восточный фланг альянса от Балтийского до Черного морей, обеспечивая его дополнительными силами: солдатами, оружием и военной техникой", - сказал Кариньш, отметив, что в странах Балтии присутствие сил НАТО необходимо увеличить до уровня бригады в каждой стране.

Во время встречи со Столтенбергом, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, премьер-министром Бельгии Александром де Кро, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и премьер-министром Португалии Антониу Кошта обсуждалась необходимость укрепления трансатлантических связей и оказание поддержки Украине. Как заявил Кариньш, победа Украины и поражение России в этой войне - единственный способ восстановить мир и безопасность в Европе.

Главы государств и правительств в Гааге приняли совместное заявление, в котором выразили поддержку утверждению новой стратегической концепции НАТО на саммите альянса в Мадриде 29 и 30 июня, а также подчеркнули необходимость большей ответственности государств-членов НАТО в Европе за ее безопасность.

Также участники встречи призвали увеличить финансирование обороны, чтобы в сегодняшней ситуации с безопасностью укрепить потенциал НАТО. Главы государств и правительств выразил ясную поддержку вступлению Финляндии и Швеции в альянс.