Кариньш "сильно разочарован" переносом вопроса об ограничениях для прибывающих в Латвию

Премьер-министр Кришьянис Кариньш "сильно разочарован" работой ответственных инстанций, которые не смогли подготовить предложение для сегодняшнего заседания правительства, чтобы оно могло ограничить поток путешественников, приезжающих в Латвию из стран с высокой распространенностью Covid-19.

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Как известно, 14 июля Кабинет министров отложил утверждение ограничений для путешественников, прибывающих в Латвию из стран с повышенными эпидемиологическими рисками, сославшись на некачественные поправки к правилам эпидемиологической безопасности.

Премьер-министр на пресс-конференции после заседания правительства заявил, что он "сильно разочарован" тем, что решение данного вопроса приходится переносить.

Кариньш сказал, что правительству следовало рассмотреть предложение, которое позволило бы создать эффективную систему контроля за людьми, приезжающими из стран, где продолжает бушевать короновирус, и обязывать этих людей соблюдать 14-дневную самоизоляцию по прибытии в Латвию.

Поскольку такое предложение сегодня не поступило на рассмотрение, премьер-министр созвал внеочередное заседание правительства на 15 июля для повторного рассмотрения вопроса и введения механизма по контролю людей.