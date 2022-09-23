Кариньш: система министерств негибкая, нужна возможность создавать "гибридные" министерства из разных департаментов

Следующий Сейм должен изменить закон об устройстве Кабинета министров, чтобы правительства можно было формировать более гибко и перераспределять между министерствами департаменты в соответствии с задачами страны. Об этом премьер-министр и кандидат в премьер-министры от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш сказал в интервью агентству LETA.

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"У нас сейчас негибкая структура министерств, которая основана на мышлении прошлого века, что министерство — это здание, в котором находятся разные департамента. Однако следующему правительству обязательно потребуется, например, Министерство и министр энергетики и климата. Это означает, что в нем будет должна будет часть департаментов из нынешнего Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, а часть из Министерства экономики. И это не означает новое здание и новых людей. Это означает новую сферу ответственности", — сказал Кариньш.

В качестве примера Кариньш привел Европейскую комиссию, где каждый раз при формировании новой комиссии новый председатель комиссии создает новые должности комиссаров, которым перераспределяются "рабочие инструменты для достижения целей" — то есть структурные подразделения комиссии.

"Внесение изменений в Закон о Кабинете Министров дало бы гибкость любому правительству, при этом не увеличивая количество чиновников и департаментов, а перераспределяя их по мере необходимости для решения текущих задач. […] Кроме того, если одна задача будет выполнена, эти ведомства могут быть дополнительно перераспределены по потребностям — это не обязательно делать только раз в четыре года", — сказал Кариньш.

Он добавил, что на данный момент единственный способ организовать сотрудничество между различными министерствами — это советы во главе с премьер-министром, но ни один премьер не может руководить всем.

На вопрос о том, что помешало осуществить такие изменения уже в этот созыв Сейма, Кариньш ответил, что при формировании этого правительства, цель одного из партнеров по коалиции была сокращением количества министерств, так что тема более гибких министерств даже не могла обсуждаться. "Кроме того, четыре года назад было совсем другое понимание", — отметил он.

Уже сообщалось, что и президент Латвии Эгилс Левитс, и ряд предпринимательских общественных организаций указали на то, что в Латвии необходимо улучшить сотрудничество между министерствами по межотраслевым вопросам, особенно в таких областях, как энергетическая независимость, дигитализация и зеленый курс.