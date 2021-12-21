Кариньш: следующая волна Covid-19 в Латвии прогнозируется на конец января-начало февраля

Специалисты прогнозируют, что следующая волна Covid-19 в Латвии будет в конце января или начале феврале, и остается совсем немного времени, чтобы к этому подготовиться, заявил в программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Премьер отметил, что в это время нужно по возможности стимулировать вакцинацию от Covid-19, в том числе, и получение бустерных доз. Отвечая на вопрос, как стимулировать ревакцинацию, Кариньш сказал, что ждет действий от Министерства здравоохранения. В частности, что будут открыты большие центры вакцинации, в которых люди могут легко получить доступ к прививкам.

Глава правительства призвал людей не откладывать получение бустера, поскольку недавние исследования показывают, что поддерживающая доза также помогает от нового штамма коронавируса "омикрон".

Новый подвид Covid-19 в три раза более заразен, чем "дельта"-вариант, и нет никаких реальных данных о том, что заболевание будет легче. Поэтому "если вы еще не вакцинировались, пожалуйста, вакцинируйтесь", — сказал Кариньш.

В борьбе с "омикроном" Кариньш также призвал население использовать маски для лица, предпочтительно респираторы. Правительство решило ввести больше тестов, особенно, когда речь идет о прибывших из стран наиболее сильно затронутых "омикроном".

По словам Кариньша, прогнозируется, что повседневная жизнь в Латвии будет по-прежнему организована в "зеленом режиме", когда для получения различных услуг требуются сертификаты о вакцинации.

Глава Кабинета министров признал, что если в латвийские больницы вновь будут переполнены, то может быть снова введен локдаун, однако премьер не ответил на вопрос, какие показатели будут означать, что пора вводить локдаун. Кариньш сказал, что это предстоит определить Министерству здравоохранения.

Прогнозируется, что срок действия сертификатов о вакцинации составит полгода или на пару месяцев больше.