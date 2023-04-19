Кариньш: следующий шаг — приведение в порядок сети школ

После того как будет решен вопрос с оплатой труда педагогов, следующим шагом станет упорядочивание сети школ. Об этом в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Во вторник правительство утвердило предложенный Министерством образования и науки график увеличения зарплат учителей. Он предусматривает, что с 1 сентября этого года для педагогов, за исключением работников дошкольных учебных заведений, минимальная часовая ставка составит 8,50 евро.

Кариньш указал, что в пятницу состоится заседание правительства, на котором будут утверждены необходимые правила Кабинета министров. Он также напомнил, что над вопросом о повышении зарплат учителей правительство работает с момента своего создания.

"Это не пустые обещания", - сказал Кариньш, пообещав, что учителям действительно будут повышены зарплаты.

"Следующий шаг - это упорядочивание школьной сети", - добавил он.

Как сообщалось, в пятницу, 21 апреля состоится внеочередное заседание правительства, на котором планируется утвердить правила КМ о повышении зарплат учителей. Между тем Совет профсоюза работников образования и науки (LIZDA) 24 апреля планирует провести протестную акцию, а затем трехдневную забастовку.