Кариньш: снижая налоги на топливо, Латвия уменьшает возможности укреплять обороноспособность

Уменьшая налоги и акциз на топливо, Латвия уменьшает возможности укреплять обороноспособность. Об этом премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил журналистам после встречи с президентом Эгилсом Левитсом.

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Премьер призвал помнить, что большая часть топлива поступает прямо или косвенно из России. Если есть желание снизить налоги и акцизы, это означает продолжать отдавать России деньги, чтобы она продолжала делать танки, выпускать ракеты и уничтожать Украину.

По словам Кариньша, неправильно уменьшать доходы государства, необходимые для укрепления обороны. Вместо этого следовало бы через пособия направлять часть налоговых поступлений группам жителей, наиболее страдающим из-за роста цен.

"Нужно помогать тем людям, которые не работают там, где рост заработной платы опережает инфляцию. Такие группы выявлены. Мы работаем над тем, чтобы люди получали льготы, в которых они нуждаются. Понятно, что мы должны помогать, но мы не должны стрелять себе в ногу, урезая средства, которые нужны нам на оборону", — сказал Кариньш.

Со своей стороны Левитс заявил, что государственная безопасность — на первом месте, и она финансируется из различных источников, в первую очередь за счет налогов. Президент согласился с премьер-министром в том, что нужна адресная помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.

"Как латышская нация мы солидарны с Украиной. Конечно, мы все за это платим. Мы должны это осознавать. Мы платим за нашу безопасность, за солидарность с Украиной. В любом случае мы поможем тем, кому будет труднее всего", — сказал Левитс.