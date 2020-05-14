Кариньш собирается пересмотреть расходы министерств и найти лишних 100 миллионов евро

Министерство финансов вместе с отраслевыми министерствами пересмотрят расходы бюджета и уменьшат административную нагрузку. Таким образом планируется сэкономить 100 миллионов евро, рассказал в интервью Latvijas Avīze премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"К сожалению, на пути стоит каждое отдельное министерство, которое не заинтересовано в том, чтобы признавать недочеты. Признав недочеты в одной программе, оно надеется использовать эти деньги в другой, чтобы не потерять их", — посетовал Кариньш, назвав это "вечной борьбой и этого правительство, и предыдущих, и будущих".

Кариньш назвал вызванный Covid-19 кризис не тем кризисом, когда государство затягивает пояс. "Наоборот — деньги нужно использовать, а не экономить. Мы не будем уменьшать расходы бюджета. Заняв деньги, мы вложим их в стимулирование экономики", — подчеркнул министр.

До конца года нужен будет еще миллиард евро, чтобы покрыть все обязательства правительства. Вклад в экономику создаст госдолг до 50-52% ВВП.

Премьер отметил, что вложено уже 952 миллиона евро, около 50 000 жителей получили пособие по простою и тем самым не пополнили ряды безработных. Количество безработных за время кризиса увеличилось всего на 2%.

На вопрос о том, пойдут ли сэкономленные деньги в том числе на зарплаты медикам, Кариньш уклончиво ответил, что его цель — добиться большего финансирования сферы образования в долгосрочной перспективе.

"Но это идет рука об руку с налоговыми изменениями — на здравоохранение можно отвести большую часть социального бюджета и доход от минимальных, но обязательных социальных взносов. Если партнеры по коалиции на это согласятся, у нас будут дополнительные средства на медицину", — рассказал Кариньш.

Он настаивает на том, что налоговая реформа необходима, и налоговая система должна стать более простой и справедливой. И именно сейчас ясно видны ее недочеты. "Мы видим, что люди использовали разрешенные законом налоговые режимы, но они их не защищают. Пособия по простою не получили те, за кого не платились социальные взносы", — подчеркнул премьер-министр.