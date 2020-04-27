Кариньш: соблюдение самоизоляции будет контролироваться с помощью мобильного приложения

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после собрания сформировавших правительство партий рассказал, что в настоящее время создается мобильное приложение, с помощью которого жители смогут получать информацию о местах, посещаемых заболевшими Covid-19 пациентами.

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Премьер отметил, что жителям важно знать, не контактировали ли они с кем-то, кто позже узнал о заболевании коронавирусом Covid-19. Поэтому разрабатываются несколько мобильных приложений, которые могли бы предоставлять людям такую информацию.

Одно из приложений поможет контролировать карантин и самоизоляцию человека. С помощью другого приложения люди смогут получить информацию о том, какие места посетил человек, который позже узнал, что заболел новым коронавирусом.

"Многие люди используют различные приложения во время вождения, чтобы получить информацию о пробках на дорогах. Похожее приложение желательно, чтобы с его помощью мы могли бы сообщать друг другу о местах, где существует риск заражения коронавирусом Covid-19", — сказал премьер-министр.

Кариньш подчеркнул, что с окончанием кризиса и борьбой с этой болезнью приложения потеряют свою актуальность, но риски останутся. "Нам нужно научиться жить с этим вирусом", — предупредил Кариньш, добавив, что в условиях перехода на новые технологии людям необходимо обеспечить конфиденциальность их личных данных.

Как сообщалось ранее, с 13 марта по 12 мая в связи с распространением Covid-19 в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация, которая предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.