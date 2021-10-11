Кариньш: сотрудничество с группой экспертов было очень конструктивным

Сотрудничество с группой экспертов было конструктивным, но в контексте трех кризисов (пандемия Covid-19, происходящее на границе с Беларусью и раскол общества) это правительство должно решать, в какой степени учитывать рекомендации экспертов, заявил сегодня премьер-министр Кариньш (JV) после собрания коалиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Журналисты спросили премьера, не означает ли уход экспертов, что нужно расширить ряд ограничений. В ответ Кариньш поблагодарил группу экспертов за добровольное пожертвование времени и энергии и заявил, что у него с группой экспертов и с отдельными специалистами было очень конструктивное сотрудничество.

Премьер добавил, что в контексте происходящего следует улучшить государственное управление — бюджет 2022 года и новая модель оплаты труда в государственном управлении должны предоставлять возможность оплачивать работу людей, компетентных в своей области.

По словам премьера, советы экспертов были бы гораздо более обоснованными и эффективными, если они бы они были включены в процесс подготовки решений, а не становились известны на момент принятия решения.

Ранее стало известно, что группа экспертов из академической среды, работающая при правительстве, сообщила, что приостанавливает свою деятельность и прерывает сотрудничество с Кабинетом министров. Причина — вложенные усилия экспертов не оправдались. В течение последних месяцев эксперты неоднократно выступали с заявлениями, указывающими на то, что политики не слышат их рекомендации и затягивают сроки принятия решений.