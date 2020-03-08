Кариньш созвал экстренное заседание в связи с распространением коронавируса в Европе

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в связи с распространением коронавируса Covid-19 в Европе созвал в понедельник, 9 марта, заседание Совета по кризисному управлению. Оно намечено на 17 часов.

Италия намерена установить карантин для более чем десяти миллионов человек в регионах Милана и Венеции, чтобы ограничить распространение вируса. Количество заболевших в Италии по данным за пятницу составляло 5883 человек, 233 человека умерли от коронавируса.

8 марта в Латвии был подтвержден второй случай заболевания коронавирусом Covid-19. Женщина заразилась вирусом на итальянском курорте Червиния неподалеку от границы со Швейцарией, где она находилась в группе туристов с 29 февраля по 7 марта.

В Латвию заболевшая женщина вернулась в субботу рейсом авиакомпании airBaltic Милан-Рига. Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 из Латвии.

Национальная авиакомпания airBaltic из соображений здоровья и безопасности до конца апреля решила прекратить рейсы в Милан и Верону.