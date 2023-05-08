Кариньш созвал заседание Совета по борьбе с преступностью

Премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал 26 мая заседание Совета по борьбе с преступностью в связи со случаями насилия, вызвавшими тревогу в обществе. Об этом он сообщил сегодня после заседания коалиции.

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Кариньш напомнил, что тревогу в обществе вызвали два не связанных между собой случая насилия в Екабпилсе и Иманте.

Ожидается, что на заседании совета представители ответственных министерств и ведомств представят предложения о том, что следует изменить, чтобы уменьшить причины и предотвратить повторение подобных явлений, сказал глава правительства.

Как сообщалось, Госполиция возбудила уголовное дело в связи с инициативой подростков собраться в микрорайоне Иманта, чтобы отреагировать на избиение сверстника, имевшее место 5 мая.

16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину. Об этом регулярно сообщалось в полицию, но женщина не была защищена.