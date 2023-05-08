Кариньш созвал заседание Совета по борьбе с преступностью
Foto: LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал 26 мая заседание Совета по борьбе с преступностью в связи со случаями насилия, вызвавшими тревогу в обществе. Об этом он сообщил сегодня после заседания коалиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кариньш напомнил, что тревогу в обществе вызвали два не связанных между собой случая насилия в Екабпилсе и Иманте.

Ожидается, что на заседании совета представители ответственных министерств и ведомств представят предложения о том, что следует изменить, чтобы уменьшить причины и предотвратить повторение подобных явлений, сказал глава правительства.

Как сообщалось, Госполиция возбудила уголовное дело в связи с инициативой подростков собраться в микрорайоне Иманта, чтобы отреагировать на избиение сверстника, имевшее место 5 мая.

16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину. Об этом регулярно сообщалось в полицию, но женщина не была защищена.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!
Что вы знаете о бренде Miele? Пройдите тест и выиграйте!
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!
Как появились пакоматы?