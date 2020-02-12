Кариньш: страны Балтии и Скандинавии могут стать лидерами Европы в решении климатических проблем

Регион стран Балтии и Скандинавии может стать лидером Европы в решении климатических проблем, заявил в среду после встречи с премьер-министром Финляндии Санной Марин глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш.

Как сообщили в бюро премьера, во время встречи обсуждались двусторонние отношения, возможности сотрудничества на региональном уровне и актуальная повестка дня ЕС, при этом особое внимание было уделено многолетнему бюджету ЕС и "Зеленому курсу Европы".

"Перед нами стоит много общих проблем, которые нас объединяют — в сфере безопасности, экономики и изменений климата. Особое внимание на переговорах мы уделили климатическим изменениям, потому что сегодняшняя почти весенняя погода в Хельсинки свидетельствует о том, что они реальны, и нам нужно искать способы, как в ближайшие годы существенно смягчить последствия изменений климата. Страны Балтии и Скандинавии, работая вместе в решении вопросов климата, инноваций и гибридной безопасности, могут стать лидерами в Европе. В наших интересах это сотрудничество укреплять, осуществляя продуманную и амбициозную политику в перечисленных сферах", — подчеркнул Кариньш.

Премьер-министр добавил, что уже в настоящее время в обеих странах около 40% общего потребления энергии обеспечивают возобновляемые энергоресурсы, и правительства обеих стран поставили перед собой цели достичь климатической нейтральности в народном хозяйстве.

В Хельсинки премьер-министр провел также переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте, во время которых обсуждались вопросы региональной безопасности, укрепления сотрудничества Латвии и Финляндии в сфере обороны, геополитическая ситуация в Европе и мире.

Также Кариньш ознакомился с работой Европейского центра передового опыта по борьбе с гибридными угрозами.