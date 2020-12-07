Кариньш: Существенных изменений в принятых из-за Covid-19 ограничениях пока не планируется

Существенных изменений в принятых из-за Covid-19 ограничениях пока не планируется, в понедельник журналистам заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На вопрос, не планируется ли во вторник, 8 декабря на заседании правительства рассматривать какие-то дополнительные ограничения или изменения в уже принятых мерах, Кариньш ответил, что эксперты постоянно работают над оценкой ситуации и могут предложить какие-то технические уточнения, однако, существенных изменений не планируется.

"Сейчас главное — всем помнить и понимать, почему мы как общество, правительство принимаем такие решения и что мы можем делать, чтобы уменьшить распространение Covid-19. Никто из правительства не принимал решение об ограничениях с радостью. Все в правительстве понимают серьезность ситуации", - указал премьер.

Кариньш также указал, что пока воздерживается от оценки возможности пересмотреть решение об обязательном ношении масок учениками начальной школы, а также регулирование перевозок между Латвией и Литвой. Премьер напомнил, что в Литве один из самых высоких показателей заболеваемости Covid-19, что является риском для жителей Латвии.

Как сообщалось ранее, министр сообщения Талис Линкайтс предложит правительству разрешить пассажирские перевозки во всех страны Евросоюза, в том числе Литву. В свою очередь, обязательное ношение масок учениками 1-4 классов вводится с 4 января.