Кариньш: у Латвии нет альтернатив, как только отменить локдаун для привитых в запланированную дату
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У Латвии нет иного выбора, кроме как отменить локдаун для вакцинированных людей после 15 ноября, как планировалось ранее, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на Латвийском радио.

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По словам премьера, государство не может позволить себе продолжать такие жесткие ограничения в течение длительного времени ни с эмоциональной, ни с социальной или финансовой точки зрения.

Кариньш также подчеркнул, что ранее принятые в отношении школ решения, например, о возобновлении дневной формы обучения для учащихся 1-3-х классов с 1 ноября, останутся в силе.

В то же время премьер признал, что после 15 ноября никуда не исчезнут проблемы перегрузки больниц, но важно переломить кривую заболеваемости.

Он также считает, что ограничения не могут быть ответственностью только правительства - сейчас каждый должен подумать, как сократить контакты. "Если мы сейчас будем соблюдать локдаун, то сможем вернуться в зеленый режим", - сказал премьер.

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LETA

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