Кариньш: у латвийцев есть два дня чтобы вернуться домой

В субботу ближе к вечеру правительство Латвии приняло новые меры безопасности: с 17 марта до 14 апреля на время чрезвычайного положения, связанного с распространением Covid-19, приостанавливаются все пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.
"Наша цель — увеличить социальную дистанцию, чтобы снизить вероятность заболевания людей", — отмечает премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Латвийцам, оставшимся за границей, нужно самим рассмотреть возможности вернуться в Латвию, заметил Министр сообщения Талис Линкайтс. Если нет возможности перерегистрировать билеты, это создает риск остаться за границей из-за сокращения объема пассажирских перевозок по Европе.
"У людей есть два дня, чтобы найти дорогу домой. Если он не будет найдет, тогда, вероятно придется остаться в государстве, где они находятся", — добавляет Кариньш.
Он также пояснил, что детские сады в отличие от других образовательных учреждений продолжат работу. Это необходимо, потому что для государства сейчас важно, чтобы работники оперативных служб, у которых также есть маленькие дети, могли продолжать работу, отправляя детей в детские сады.