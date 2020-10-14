Кариньш: у латвийских больниц хватает ресурсов, чтобы справиться с Covid-19
Foto: LETA

Вместимость и ресурсы латвийских больниц сейчас достаточны, чтобы со всем справиться, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3, комментируя ситуацию с распространением Covid-19 в стране.

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"Сейчас у нас хватает ресурсов, чтобы со всем справиться. Нет никаких оснований, чтобы тревожиться об этом", — сказал Кариньш, отвечая на вопрос о готовности латвийских больниц к возможному наплыву пациентов. По его словам, сейчас внимание направлено на то, чтобы люди не заболевали и чтобы не возникал вопрос о загруженности больниц.

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас ведется поиск возможностей, чтобы позволить экономике и жителям продолжать свободно работать, одновременно соблюдая меры безопасности. "Будем делать все, чтобы экономика оставалась открытой и чтобы уберечь жителей", — сказал Кариньш.

По его словам, главное сейчас — это активное участие общества. "Сможем остановить волну Covid-19, если будет действовать сообща", — подчеркнул премьер.

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