Кариньш: участие спортсменов России и Беларуси в Олимпийских играх под любым флагом — недопустимо
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Пока в Украине идет война, участие спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх под любым флагом недопустимо, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") во время встречи во вторник с президентом Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кариньш выразил признательность за решение Паралимпийского комитета приостановить участие российских и белорусских спортсменов в паралимпийских спортивных соревнованиях.

Также премьер-министр и президент Международного паралимпийского комитета обсудили деятельность и планы паралимпийского движения в Латвии.

В беседе с Парсонсом также приняли участие президент Паралимпийского комитета Латвии Дайга Дадзите и генеральный секретарь Лиене Апине.

Уже сообщалось, что на этой неделе Парсонс посещает Латвию, где встречается с официальными лицами и представителями паралимпийского движения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие
Как поднять себе настроение в темные месяцы года
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D