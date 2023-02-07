Кариньш: участие спортсменов России и Беларуси в Олимпийских играх под любым флагом — недопустимо

Пока в Украине идет война, участие спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх под любым флагом недопустимо, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") во время встречи во вторник с президентом Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом.

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Кариньш выразил признательность за решение Паралимпийского комитета приостановить участие российских и белорусских спортсменов в паралимпийских спортивных соревнованиях.

Также премьер-министр и президент Международного паралимпийского комитета обсудили деятельность и планы паралимпийского движения в Латвии.

В беседе с Парсонсом также приняли участие президент Паралимпийского комитета Латвии Дайга Дадзите и генеральный секретарь Лиене Апине.

Уже сообщалось, что на этой неделе Парсонс посещает Латвию, где встречается с официальными лицами и представителями паралимпийского движения.