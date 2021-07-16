Кариньш уйдет в двухнедельный отпуск
Foto: LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш с 19 июля по 1 августа уйдет в отпуск, сообщили агентству LETA в бюро премьер-министра.

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Во время его отсутствия с 19 по 21 июля и с 25 июля по 1 августа обязанности премьер-министра будет исполнять министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, а с 22 июля по 24 июля — министр обороны Артис Пабрикс.

В бюро премьера подчеркнули, что Кариньш продолжит активно следить за эпидемиологической и текущей ситуацией в стране и в случае необходимости прервет отпуск, чтобы вернуться к своим обязанностям.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров прервал свою работу примерно на месяц. Последнее заседание правительства состоялось 14 июля, а следующее намечено на 10 августа.

В Госканцелярии подчеркнули, что министерства продолжают работать и летом, а внеочередные заседания Кабинета министров будут созваны в любое время, если потребует ситуация.

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LETA

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