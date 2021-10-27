Кариньш “услышал врачей”, но не стал требовать отставки Павлютса
Foto: F64

Противостояние между сферой здравоохранения и министром Даниэлем Павлютсом (AP) критическое, и в ближайшее время пройдут переговоры с министром, заявил после встречи с руководством Латвийской ассоциации врачей (LĀB) премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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На встрече представители LĀB ознакомили Кариньша с ситуацией в сфере здравоохранения и потребовали отставки министра. Врачи также рассказали о возможностях сотрудничества между правительством и ассоциацией, чтобы преодолеть кризис в сфере здравоохранения.

Премьер ответил, что понимает неудовлетворенность врачей и согласился, что диалог между медиками и правительством необходимо наладить.

"Когда ежедневно приходится принимать срочные решения, министр здравоохранения должен уметь сотрудничать с экспертами", — сказал Кариньш. Премьер заверил медиков, что в ближайшее время начнутся переговоры с коалицией и министром Павлютсом, чтобы найти варианты решения проблемы.

Ранее сообщалось, что Латвийская Ассоциация врачей потребовала отправить в отставку министра здравоохранения Даниэля Павлютса. Представители LĀB возмущены "длительными ошибками Министерства здравоохранения в управлении кризисом" и требуют привлечь к управлению экспертов.

В ассоциации также сообщили, что узнали о мобилизации медиков от СМИ. В свою очередь Павлютс написал в Twitter, что на этой неделе правительство не будет издавать приказ о мобилизации. По словам министра, мобилизация станет последним шагом, когда будут исчерпаны все остальные добровольные методы.

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Коронавирус Даниэл Павлютс Кришьянис Кариньш
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