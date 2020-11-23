Кариньш уверен, что нужно усилить ограничения Covid-19

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство) уверен, что необходимо смотреть в сторону усиления ограничений, призванных замедлить распространение Covid-19. Об этом он заявил после заседания коалиции 23 ноября.

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Премьер указал, что судя по ситуации с Covid-19, нет основания для спокойствия.

“По всем показателям ситуация ухудшается. Больницы перегружены, число пациентов растет, что значит, что больницам всё больше надо перестраивать свою работу, откладывая плановые операции”, - указал Кариньш, добавив, что рост заболеваемости не идет на пользу экономике. Он считает, что если ничего не делать, то негативная ситуация охватит всю страну, начиная с больниц.

Во вторник Кабинет министров и Совет кризисного управления оценят нынешнюю ситуацию и необходимые действия.