Кариньш уверен, что правительству удастся добиться обязательной вакцинации для представителей ряда профессий

Премьер-министр Кришьянис Кариньш не видит никаких препятствий, которые могли бы затруднить принятие правительством правил об обязательной вакцинации от Covid-19 для определенных профессий.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В программе ЛТВ "Утренняя панорама" он сказал, что правительство правилами Кабинета министров хочет ввести требования, очень похожие на те, которые содержались в отклоненном Сеймом законопроекте.

"До сих пор ведутся дискуссии о том, какие именно будут профессии и ситуации, но ясно, что мы определим это через правила Кабинета министров. Как мы и хотели в июле", - сказал премьер.

На вопрос, не возражают ли некоторые партнеры по коалиции, например, Национальное объединение, против такого порядка, Кариньш ответил отрицательно.

Правительство может принять решение о новом порядке на следующей неделе. Частично он вступит в силу на второй неделе октября, а частично - с 1 ноября. Кариньш в очередной раз призвал непривитых жителей не медлить, а уже сегодня пройти оплачиваемую государством вакцинацию от Covid-19, облегчив тем самым жизнь себе и остальному обществу.