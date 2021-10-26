Кариньш уверен: домоседство поможет уменьшить распространение Covid-19

У ограничений, связанных с домоседством, есть потенциал уменьшить распространение вируса Covid-19, заявил премьер-министр Кариньш (JV) на заседании правительства.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Выслушав доклад министра здравоохранения Даниэля Павлютса (AP) о распространении Covid-19, премьер заключил, что домоседство работает, так как люди его соблюдают. Это подтверждают данные предприятия Rīgas satiksme — количество пассажиров сократилось на 40%.

"Если мы выдержим домоседство, сможем достичь цели. Мы должны продолжать в том же темпе и поблагодарить людей за то, что они соблюдают правила", — сказал премьер.

Впрочем, по словам Павлютса, данные о влиянии домоседства на распространение Covid-19 еще не доступны, и судить об эффективности можно будет через несколько дней. Он также добавил, что больше всего на актуальные данные повлияли школьные каникулы, ведь в это время делалось сравнительно малое количество тестов. "Нельзя считать, что болезнь не развивается среди молодежи", — сказал Павлютс.

Кариньш считает, что сегодняшние данные — результат решения оказывать услуги очно только в "зеленом" режиме, но для того, чтобы справиться с распространением инфекции, предстоит еще многое сделать.

С 21 октября по 15 ноября в Латвии объявлено домоседство — строгие ограничения для борьбы с распространение инфекции Covid-19, которые помогут снизить нагрузку на систему здравоохранения и спасти больше человеческих жизней.