Кариньш уверен в способности служб обеспечить порядок на шествии в пятницу

Несмотря на то, что на данный момент кресло министра внутренних дел пустует, премьер-министр Кришьянис Кариньш уверен в том, что службы смогут обеспечить порядок на запланированном в пятницу шествии в Пардаугаву. Об этом он сообщил в среду утром в передаче 900 sekundes на телеканале TV3.

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Кариньш напомнил, что на данный момент обязанности министра внутренних дел исполняет министр обороны Артис Пабрикс. "Политическое управление в министерстве в любом случае есть, правительство в любом случае есть, и у нас очень компетентные службы", - отметил он.

По словам Кариньша, полиция и Служба госбезопасности очень хорошо работают, поэтому нет сомнений в том, что все будет хорошо. В свою очередь, общество Кариньш призвал к "мирному убеждению". "Будем двигаться вперед шаг за шагом, спокойно, без острых моментов. Мы своего добьемся", - уверен политик.

Как сообщалось, в пятницу, 20 мая активисты проведут мирное шествие в Риге, требуя немедленного сноса памятника советским воинам в парке Победы. По оценкам организаторов, в нем могут принять участие около 5000 человек.

Шествие планируется с 18:00 до 20:30. Оно начнется у памятника Свободы, пройдет по улице Калькю через Вецригу, затем по Каменному мосту в Пардаугаву и завершится у памятника.

Шествие пройдет под лозунгом "За избавление от советского наследия", и его участники будут требовать убрать все советские идеологические памятники и другие объекты.