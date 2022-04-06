Кариньш: ужесточая санкции, страны ЕС должны перестать бояться России

Чтобы принять более жесткие санкции против России, все страны ЕС должны перестать ее бояться, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

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Новый пакет санкций ЕС еще не так силен, как хотелось бы Кариньшу уже в самом начале войны, но санкции уже намного жестче по сравнению с теми, которые раньше применялись к какой-либо стране. Пока страны ЕС не готовы ввести санкции в отношении всего энергетического сектора, но хорошо, что мы можем начать хотя бы с угля, сказал премьер.

"Работа не закончена. Идут постоянные переговоры с партнерами, важно, чтобы все [в контексте санкций] действовали сообща", — сказал глава правительства.

По словам Кариньша, самым большим препятствием для принятия более жестких санкций является изменение сознания, но это уже происходит. Например, "гигантский сдвиг" произошел в том смысле, что теперь все согласны со странами Балтии, которые давно предупреждали, что Россия представляет собой гигантскую угрозу.

Для того, чтобы принять более жесткие санкции, страны, которые все еще боятся России, должны преодолеть эти страхи, потому что нам нечего больше бояться — мы должны сделать все возможное, чтобы остановить военную машину.

"Отношение до 23 февраля и сегодня — день и ночь. Германия в настоящее время делает все, чтобы переориентировать свою экономику с российского газа", — сказал Кариньш.

Глава правительства заявил, что санкции призваны изолировать российскую экономику. "Санкции не остановят войну. Войну остановят украинские солдаты с помощью западного оружия. Санкции остановят способность России восстанавливать свои войска за короткий срок, потому что ей придется думать о других вещах", сказал премьер-министр.

До сих пор около 8% всей экономики Латвии было связано с Россией, сказал Кариньш, согласившись с тем, что введение санкций против России повлияет на латвийскую экономику. Однако премьер-министр убежден, что большинство компаний, которые до сих пор сотрудничали с Россией, найдут новые возможности, поэтому остановки латвийской экономики не произойдет.