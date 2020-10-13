Кариньш: в ближайшие две недели в ограничении распространения Covid-19 будет важна роль всего общества

В ближайшие две недели в ограничении распространения Covid-19 будет критически важно участие общества, заявил на заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Во вторник, предлагая министрам внести поправки о дополнительных мерах по ограничению вируса, министр здравоохранения Илзе Винькеле признала, что прежние действия правительства не были упреждающими, например, введение локальных ограничений в регионах, где были выявлены вспышки.

Однако сегодня правительству было предложено принять проактивные меры по ограничению распространения Covid-19. По словам Винькеле, сейчас вирус распространяется среди молодых и активных людей, среди учителей в учебных заведениях. Поэтому приняты меры для ограничения риска в этих группах.

Кариньш заявил, что сейчас в Латвии поднимается вторая волна Covid-19, поэтому правительству нужно работать, чтобы сбить ее, уменьшив количество и инфицированных, и людей, попадающих в больницы. Важно, чтобы в этом участвовало все общество, подчеркнул премьер.