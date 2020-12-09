Кариньш: в больницах ситуация фактически кризисная и может стать еще хуже
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И без того кризисная ситуация в больницах Латвии может еще ухудшиться, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Кришьянис Кариньш. По его мнению, это произойдет, если заболеваемость Covid-19 останется на высоком уровне. Тогда переполненность лечебных учреждений выйдет на новый уровень, считает глава правительства.

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"Уже сейчас мы превысили максимум, и больницы вынуждены отказывать пациентам и отменять услуги различного рода", — призвал латвийцев понять серьезность ситуации Кариньш.

По прогнозам Министерства здравоохранения, в ближайшее время количество пациентов с Covid-19, находящихся в стационарах, значительно увеличится, поскольку в последние недели существенно выросло количество заболевших.

Чтобы обеспечить лечение пациентов с Covid-19 в больницах, правительство приняло решение выделить дополнительные 8,19 млн евро на создание новых коек для этих больных путем перепрофилирования существующих коек и обеспечения необходимого дополнительного оборудования.

Как сообщила представитель Минздрава Анна Страпцане, в настоящее время пациенты с основным диагнозом Covid-19 доставляются в десять больниц — три клинических университетских больницы и семь региональных больниц.

Доступные в этих больницах ресурсы регулярно контролируются и при необходимости по мере возможности создаются дополнительные койки для лечения пациентов с Covid-19. В то же время часть пациентов с Covid-19 размещены в других специализированных медицинских учреждениях, например, в психоневрологических больницах.

Больницы продолжают перепрофилировать койки. Во вторник в стационарах в общей сложности находились 709 пациентов с Covid-19, 42 из которых — в тяжелом состоянии.

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министерство здравоохранения Коронавирус Кришьянис Кариньш
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