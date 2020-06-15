Кариньш: в центре Риги будет построен акустический концертный зал
Foto: DELFI

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после совещания коалиционных партий 15 июня сообщил, что в центре Риги будет строиться акустический концертный зал.

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Как сообщил Кариньш, завтра, 16 июня, правительство рассмотрит предложение Министерства культуры о возможном строительстве концертного зала на ул. Элизабетес, 2, где сейчас находится Всемирный торговый центр.

Это здание, согласно плану, будет снесено.

Кариньш отметил, что культурному сообществу "будет дан сигнал" о том, что акустический концертный зал будет построен и для него найдется определенное место.

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