Кариньш: в центре Риги будет построен концертный зал, который "даст сигнал" культурному сообществу

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после совещания коалиционных партий 15 июня сообщил, что в центре Риги будет строиться акустический концертный зал.

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Как сообщил Кариньш, завтра, 16 июня, правительство рассмотрит предложение Министерства культуры о возможном строительстве концертного зала на ул. Элизабетес, 2, где сейчас находится Всемирный торговый центр.

Это здание, согласно плану, будет снесено.

Кариньш отметил, что культурному сообществу "будет дан сигнал" о том, что акустический концертный зал будет построен и для него найдется конкретное место.

Министр культуры Наурис Пунтулис добавил, что акустический концертный зал в Риге — это "многолетний долг государства перед выдающейся музыкальной индустрией Латвии". Он подчеркнул, что снос здания на улице Элизабетес, которое "было построено для номенклатурных нужд в одном из лучших мест столицы" поможет городу избавиться от символа эпохи коммунизма.

Пунтулис также сообщил, что на строительство концертного зала будет объявлен международный конкурс. Финансирование будет включено в бюджет следующего года. Планируется, что проект будет реализован в течение трех лет.