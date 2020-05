Кариньш в должности премьера заработал 65 979 евро

Декларация о доходах премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша раскрывает его зарплату за год во главе Кабинета министров — 65 979 евро, рассказало агентство LETA.

В должность премьер вступил 23 января прошлого года. До этого Кариньш был евродепутатом. В его декларации указано, что за эту позицию он получал зарплату 47 183 евро в год.

Также премьер задекларировал доход 5180 долларов (4976 евро) от американской компании Spartan Corp. D безналичных деньгах глава Кабмина Кариньш накопил около 300 000 евро. В том числе 32 410 евро и 34 418 долларов в Swedbank, 13 750 долларов в PNC Bank, 19 148 долларов в американской компании Charles Schwab, 31 776 долларов в американском банке Morgan Stanley, 70 692 евро в бельгийском банке KBC Bank и 104 073 доллара (99 975 евро) — в пенсионном фонде Morgan Stanley.

Премьер расписал принадлежащие ему акции в американских компаниях — в Caterpillar Inc. У него акции на 1772 ASV долларов (1703 евро), First Solar Inc. — на 559 долларов (537 евро), General Electric Co. — на 2232 доллара (2145 евро), Lilly Eli&Co. — на 7228 долларов (6943 евро), Wabtec Corporation — на 77 долларов (74 евро), Dow Inc. — на 547 долларов (526 евро), Corteva Inc — на 295 долларов (283 евро) и Dupont de Nemours Inc. — 642 доллара (617 евро).

Кариньш не обнародовал никаких своих долгов, которые бы превышали размер двадцати установленных Кабинетом министров минимальных зарплат. Зато он указал, что в его владении находится земля и здание в Риге, а также в совладении — земля и здание в Айнажи. На балансе Кариньша три транспортных средства — автомобиль Toyota Yaris Hybrid выпуска 2013 года, мопед Aprilia SR 50 выпуска 2015 года" un весельная лодка Terhi 440 выпуска 2003 года.