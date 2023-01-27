Кариньш: в этом году будут разработаны налоговые изменения, которые начнут действовать в следующем

По инициативе премьер-министра Кришьяниса Кариньша было проведено первое рабочее собрание, на котором Министерство финансов, другие министерство и социальные партнеры обсуждали предложения по налоговой политике 2024-2027 года, сообщает Госканцелярия.

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"Мы подготовим предложения по улучшению — в том числе упрощению — налоговой системы. Решение нужно будет принять в этом году, чтобы изменения вступили в силу в 2024 году. Наша общая цель — укрепить конкурентоспособность латвийской экономики", — рассказал Кариньш.

Латвийская конфедерация работодателей, Торгово-промышленная камера, Союз самоуправлений, Союз свободных профсоюзов и Латвийская академия наук в общем заявлении подчеркнули, что налоговое бремя в Латвии больше, чем в других странах Балтии, и это тормозит развитие регионов и рост экономики. "От этого страдают и работодатели, и работники. Мы позитивно оцениваем решение наконец-то привести в порядок налоговую систему в нашей стране", — говорится в заявлении.

Упрощение налоговой системы коалиция обещала в правительственной декларации. Там говорится, что инструменты налоговой политики должны уменьшить неравноправие и бедность в Латвии.