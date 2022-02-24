Кариньш: в Инчукалнском газохранилище есть запасы газа, но Latvenergo купит еще
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На внеочередном заседании правительство решило, что АО Latvenergo допоолнительно приобретет стратегические запасы газа. По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") в Инчукалнском газохранилище, принадлежащем государству, хватает резервов для полного обеспечения страны

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Министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) сообщил на пресс-конференции, что правительство поручило Latvenergo закупить на международных биржах два тераватт-часа сжиженного газа, а это два корабля с газом.

Виттенберг сообщил, что закупка газа могла бы быть объявлена сегодня, переговоры о закупке сжиженного газа уже состоялись с США, Катаром и Норвегией.

"Сейчас запасы газа в Латвии достаточны, но эта задача предназначена для Latvenergo для дополнительной безопасности. При необходимости дополнительные грузы для судов могут быть приобретены позже", — сказал Витенбергс.

Министр добавил, что поставка дополнительного покупного газа в Инчукалнское подземное хранилище газа будет осуществляться через Клайпедский терминал сжиженного газа.

При этом Витенбергс добавил, что запасы топлива в стране предусмотрены не менее чем на 90 дней, и 80% этих запасов хранятся на территории Латвии.

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