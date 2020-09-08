Кариньш: в контроле за распространением Covid-19 Латвия действует как демократическое, а не как полицейское государство
Foto: LETA

В контроле за распространением Covid-19 Латвия ведет себя как демократическое, а не как полицейское государство, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На вопрос о том, как будет контролироваться перемещение населения в Валке и Валге, где сделано исключение из требований 14-дневной самоизоляции, Кариньш ответил, что общество доказало свою способность ответственно относиться к противоэпидемическим мерам.

В то же время контроль за соблюдением этих мер осуществляется и через наказания за нарушение правил. Латвия тем не менее будет не полицейским, а демократическим государством, которое разъясняет людям правила. Соблюдение правил в Валке и Валге будет контролировать полиция, и, если будут нарушения, за ними последуют наказания.

Как сообщалось, сегодня правительство постановило, что жители Валки и Валги могут не соблюдать 14-дневную самоизоляцию в Латвии, если они постоянно пересекают границу с Эстонией и не перемещаются за границы административных территорий Валки и Валги.

Если житель Валки в последние 14 дней находился на другой территории в Эстонии, например, в Таллине, или в другой стране, на которую распространяются меры безопасности, ему нужно соблюдать самоизоляцию в Латвии, как и тем людям, которые приехали в Валку из других городов Эстонии или стран с высокой заболеваемостью.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Кришьянис Кариньш Латвия Рига Таллин
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя