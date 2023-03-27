Кариньш: в Латвии нет места ограничению СМИ по примеру Путина и Орбана

Коалиция пришла к соглашению о снятии срочности с поправок к закону об электронных СМИ и управлении ими, которые предусматривают объединение государственных СМИ. Премьер-министр Кришьянис Кариньш раскритиковал предложение Национального Объединения ограничить права представителей неправительственных организаций занимать должности в государственных средствах массовой информации и заявил, что такие ограничения характерны для режимов Путина и Орбана.

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"В нашей стране нет места попыткам ограничить деятельность наших СМИ законодательством, которое, кажется, позаимствовано на Востоке", — так политик ответил на вопрос о своей позиции относительно внесенного депутатами Национального объединения предложения об ограничении прав представителей неправительственных организаций занимать должности в государственных средствах массовой информации. По его мнению, оно могло быть позаимствовано у режимов Путина в России и Виктора Орбана в Венгрии.

Политик подчеркнул, что Латвия останется и продолжит развиваться как западная демократия. По его мнению, важно обеспечить редакционную независимость СМИ — это также должно быть утверждено в руководящих принципах для СМИ, которые в будущем будут рассматриваться правительством.

Ранее Кариньш написал в Twitter, что должна быть снята срочность с рассматриваемых в Сейме поправок к закону об общественных электронных СМИ и управлении ими, и коалиция пришла к соглашению о снятии срочности с поправок.

Теперь ожидается более широкое обсуждение связанных с законопроектом вопросов, заявили премьер-министр Кришьянис Кариньш, председатель фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс и представитель Национального объединения, парламентский секретарь Министерства культуры Ритвар Янсонс.

Как сообщалось, ко второму чтению законопроекта об общественных СМИ и управлении ими был подан ряд предложений партнеров по коалиции, которые предусматривают существенные изменения, в том числе фактическую ликвидацию "Латвийского радио 4 — Домская площадь", вещающего на языках нацменьшинств, уничтожение исторических брендов "Латвийское радио" и "Латвийское телевидение", а также уменьшение независимости главного редактора объединенных СМИ от правления. Также во втором чтении было внесено предложение о запрете выдвигаться на должности в государственных СМИ тем, кто работал в финансируемых из-за рубежа неправительственных организациях.

Эти предложения внесли члены Национального объединения Артур Бутанс и Александр Кирштейнс.

Сотрудники Латвийского радио подписали открытое письмо с требованием приостановить процесс объединения общественных СМИ и принятие поправок к закону об электронных СМИ и управлении ими.

Сотрудники Латвийского радио считают, что поспешные изменения в законе, которые с 1 января 2024 года предусматривают объединение Латвийского радио и Латвийского телевидения (ЛТВ), не будут способствовать укреплению общественных СМИ, а ослабят их влияние и повысят риск политических манипуляций.

Открытое письмо подписал 191 сотрудник Латвийского радио.

Парламентский секретарь Министерства культуры и представить Нацобъединения Ритварс Янсонс считает, что ни одно предложение к законопроекту отозвано не будет, но будет проведен углубленный анализ. Он также подчеркнул, что предложения не исходили от всей фракции НО, а только от конкретных депутатов.