Кариньш: в Латвии создана предпринимательская среда для привлечения долгосрочных инвестиций

В Латвии создана предпринимательская среда для привлечения долгосрочных инвестиций, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания совета по развитию финансового сектора.

Сегодня совет обсуждал решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не включать Латвию в список стран, к которым применяется усиленный надзор, то есть в т.н. серый список. Также обсуждалось решение международного рейтингового агентства "S&P Global Ratings" о повышении кредитного рейтинга Латвии до исторически самого высокого уровня "A+".

Премьер подчеркнул, что Латвия не будет местом, где можно отмывать незаконно полученные средства, потому что государственные структуры будут раскрывать подобные преступления. В то же время Латвия открыта для инвесторов, которые хотят работать в стране на долгосрочной основе, потому что здесь создана безопасная предпринимательская среда.

Министр финансов Янис Рейрс присоединился к словам Кариньша о том, что в Латвии для "краткосрочных инвесторов" создана непривлекательная система, потому что она предусмотрена для инвесторов, которые планируют долгосрочные инвестиции, например, в сфере производства.

Как сообщалось, FATF пришла к выводу, что Латвия создала сильную и устойчивую систему борьбы с финансовыми преступлениями.

Таким образом Латвия стала первой поднадзорной страной комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Moneyval, которая успешно выполнила все 40 рекомендаций FATF. Moneyval является ассоциированным членом FATF.