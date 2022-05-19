Кариньш: в Латвии сторонников Путина "меньшинство меньшинства"

В Латвии сторонники режима Владимира Путина в меньшинстве, поэтому остальной части общества не нужно их бояться, заявил в интервью Latvijas Radio премьер-министр Кришьянис Кариньш, пишет rus.lsm.lv.

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Он указал на исследования, которые центр SKDS проводил в феврале — и сейчас. Они свидетельствуют, что раньше пятая часть — или 20% — русскоговорящих Латвии поддерживали режим Путина, еще пятая часть — Украину и ее президента Зеленского, но большинство ответили, что не знают, кого поддержать. По словам Кариньша, последние опросы, проведенные примерно три недели назад, указывают: доля сторонников Путина сократилась с 20% до 13%.

"Это около 5% жителей нашей страны", — сказал премьер. Он добавил, что даже в таких странах, как Канада, Германия или Франция, обычно есть около 5% жителей, которые по какой-то причине недовольны правительством как таковым.

"Если у нас речь о фактически 5% жителей нашей страны, мы с этим можем справиться. И что нам нужно понять — это меньшинство меньшинства. Главное — мы не поддаемся, мы не боимся его, мы продолжаем развивать себя как страну с поднятой головой, как говорится, полной грудью. И шаг за шагом идти вперед", — подчеркнул Кариньш.

Он отметил, что в Латвии уже работают над тем, чтобы улучшить ситуацию: в школах все обучение будет на латышском языке, будут укрепляться возможности обороны страны.