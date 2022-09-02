Кариньш: в нынешних обстоятельствах забастовка учителей действительно не нужна

В нынешних сложных обстоятельствах забастовка учителей в Латвии действительно не нужна. Об этом в программе Rīta panorāma на ЛТВ заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Премьер-министр подчеркнул, что хорошо понимает опасения педагогов по поводу неопределенности с тем, например, какова будет ситуация с зарплатой в соответствии с новой моделью финансирования, каков будет переход на новое содержательное образование и т.д.

"Я понимаю озабоченность Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA), но я также знаю, что министр образования и науки Анита Муйжниеце открыта для дискуссий и хочет найти лучшее решение", — подчеркнул политик.

Кариньш напомнил, что 13-й Сейм вышел на финишную прямую, а решения по бюджету, в свою очередь, должны принимать следующее правительство и парламент. По его словам, есть вопросы, по которым действующее правительство может удовлетворить требования LIZDA, но Кабинет министров не может выносить решения по бюджету на следующий год.

"Верю, что пока обе стороны хотят, есть возможные решения. Нам действительно не нужна эта забастовка в нынешних обстоятельствах. Забастовка лишила бы детей возможности получить образование, к тому же последние два года были осложнены Covid-19", — сказал глава правительства, выразив надежду на понимание ситуации со стороны LIZDA.

Как уже сообщалось ранее, запланированная профсоюзом забастовка учителей начнется 19 сентября. LIZDA ожидает, что планирование забастовки и сама забастовка будут прекращены только после того, как правительство решит удовлетворить два ранее выдвинутых профсоюзом требования.