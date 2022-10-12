Кариньш: в потенциальном сотрудничестве с "Объединенным списком" много "неизвестных"

Действующий и, вероятно, будущий премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") сталкивается с трудностями в понимании того, какое у потенциальных министров и депутатов Сейма от "Объединенного списка" видение политики Латвии в ближайшие годы, сообщает агентство LETA.

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В интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 Кариньш признался, что ему непонятна позиция представителей "Объединенного списка", поскольку на переговорах эту силу представляет кандидат на пост премьер-министра, бизнесмен Улдис Пиленс. При этом сам Пиленс не баллотировался в Сейм и не проявлял особого желания занять в правительстве пост какого-либо министра.

"Переговоры идут с господином Пиленсом, но мне фактически нужно говорить с теми, кто стоит за ним, теми, кто избран, поскольку я не знаю, какая роль у него будет или не будет потом. Он не избран, и это не выглядит так, что он готов взять на себя какую-то конкретную ответственность, хотя я, например, видел бы его в любом составе правительства министром экономики, поскольку я вполне верю, что у него может быть какой-то новый подход", — сказал Кариньш в интервью.

Действующий премьер указал и на разношерстный состав "Объединенного списка" — там много людей, которые прежде представляли разные политические силы, и на самом деле нет ясности с тем, что думают депутаты, избранные по этому списку. "Нужно понимать, где и почему сейчас сложно сформировать коалицию и прийти к окончательному знаменателю: потому что у нас много неизвестных", — сказал Кариньш, которому неофициально поручено сформировать новую коалицию.

По словам Кариньша, он видит, что в 14-м Сейме можно создать стабильную коалицию, однако, чтобы это сделать, сначала "нужно выяснить те вещи, в которых есть договоренность, и понять, где есть разногласия".

Говоря о численном составе коалиции, представитель "Нового Единства" пояснил, что в любой компании партнеров всегда найдется кто-то, кто не согласен с остальными, но, если будет больше партнеров, будет более широкая коалиция и больше возможностей найти общий знаменатель. Поэтому Кариньш выступает за необходимость широкой коалиции в 14-м Сейме. Он не хотел бы, чтобы после подписания коалиционного договора и начала работы, выявились какие-то ранее не замечанные разногласия.

"Я предполагаю, что я мог бы сформировать одну трехпартийную коалицию сегодня после обеда. Я говорю сейчас, что мы будем работать втроем, все говорят "да, да", мы, наверное, подписываем договор, чтобы работать так, и когда мы начнем работать, то на третий день мы поймем: "Боже! Это не обсуждалось, здесь у нас огромные, огромные разногласия!" Я не пойду по этому пути", — аргументировал свою позицию потенциальный кандидат в премьеры.

Кариньш подчеркнул необходимость совместной работы новой коалиции. На просьбу оценить Национальное объединение как потенциального партнера, премьер отметил, что работал с этой политической силой вместе много лет, поэтому хорошо знает, что у Нацобъединения и "Объединенного списка" разные позиции по ряду вопросов.

Напомним, что на этой неделе продолжают переговоры о создании новой коалиции. Основная интрига остается прежней — будут в коалиции три или четыре партии? У "Нового Единства" (26), "Объединенного списка" (15) и Нацобъединения (13) в сумме 54 голоса в парламенте, однако Кариньш настаивает на широкой коалиции — приглашении в правительство "Прогрессивных", у которых будет 10 депутатов в 14-м Сейме. "Объединенный список" и Нацобъединение возражают против такого сценария.