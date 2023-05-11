Кариньш в прошлом году на должности премьер-министра заработал 91 тысячу евро

Премьер-министр Кришьянис Кариньш на должности премьер-министра в прошлом году заработал 91 491 евро, что на 17,5% больше, чем в 2021 году, говорится в его декларации должностного лица.

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Накопления премьер-министра в различных финансовых учреждениях на конец прошлого года составляли 113 493 евро и 189 032 доллара США. Самые большие сбережения у политика находятся в пенсионном фонде Morgan Stanley.

Кариньш владеет акциями восьми американских компаний, номинальная стоимость которых составляет около 28 466 долларов США. Ему также принадлежат часть недвижимости в Айнажи и недвижимость в Риге, автомобиль Toyota Yaris Hybrid 2013 года выпуска, мопед Aprilia 2015 года выпуска и весельная лодка TERHI 440 2007 года выпуска.

Кариньш вступил в должность премьер-министра в конце января 2019 года. В 2019 году его зарплата премьера составила около 66 000 евро, в 2020-м - чуть более 73 000 евро, а в 2021-м - почти 78 000 евро. Кариньш снова занял пост премьер-министра в декабре 2022 года.