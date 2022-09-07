Кариньш: в условиях подорожания энергоресурсов мы придем к "потолкам" цен

Латвии, скорее всего, придется установить потолки цен на энергоресурсы. Это позволит поддержать домохозяйства в условиях роста цен, заявил в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Сейчас Министерство экономики подсчитывает, насколько большие суммы будут фигурировать в счетах жителей самоуправлений в предстоящем отопительном сезоне за жилье разной площади. Это делается для оценки того, будет ли достаточно существующих механизмов поддержки.

"Есть подозрение, что мы придем к какому-то сценарию ценового потолка", — признал Кариньш.

Премьер-министр обратил внимание на то, что цены на тепловую энергию в разных самоуправлениях отличаются в очень широком диапазоне — от 50 евро до более чем 300 евро за мегаватт-час (MWh). По словам Кариньша, в местах, где стоимость тепловой энергии будет превышать 300 евро за МВтч, "ножницы" между стоимостью и тем, что люди могут платить, будут слишком широкими, и потребуется дополнительная поддержка.

Прежде чем правительство сможет принять решение об установлении такого потолка цен в Латвии, Европейская комиссия предложит единое решение для всей Европы. Об этом премьер-министр уже говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как уже сообщало агентство LETA, 9 сентября состоится собрание ответственных за энергетику министров стран ЕС, на котором предусматривается обсудить, как реагировать на стремительный рост цен на энергоресурсы.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддерживает установление потолка цен на российский газ, поставляемый по трубопроводам. С другой стороны, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала рассмотреть совместное решение на уровне Европейского Союза по определению потолка цен на электроэнергию.

Как уже сообщалось, Закон "О мероприятиях по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы" предусматривает меры поддержки населения. Здесь можно ознакомиться с тем, какие механизмы поддержки будут задействованы. Общая сумма, выделенная на эти цели — примерно 442,25 млн евро.

Также правительство запланировало около 200 млн евро на поддержку компаний в связи с ростом цен на энергоресурсы.